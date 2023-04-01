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«Автодор» и китайская CRCC договорились ввести в эксплуатацию часть трассы M12 в 2023 году

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Global Look Press

Российская государственная компания «Автодор» и Китайская железнодорожная строительная корпорация (China Railway Construction Corporation, CRCC) договорились о мерах по ускорению ввода в эксплуатацию части трассы M12 МоскваКазань до конца 2023 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя правления российской компании по инвестиционной политике Игоря Коваля.

«CRCC подтвердили возможность ускоренного ввода до конца этого года трассы M12 Москва – Казань», — сказал он, уточнив, что речь идет о пятом этапе строительства дороги в 108 км, которое ведет китайская сторона.

Общая протяженность проекта М12 от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км. Автомагистраль М12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану.

Маршрут длиной в 794 км от Казани до Екатеринбурга пройдет по территории Татарстана, Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Благодаря трассе время в пути от Казани до Екатеринбурга уменьшится с 14 до 7 часов. Для преодоления маршрута Москва — Казань потребуется 6,5 часов вместо 12.

Во второй половине февраля президент России Владимир Путин по время послания Федеральному собранию заявил, что строящуюся трассу М12 Москва — Казань продлят до Екатеринбурга, а со временем — и до Владивостока.

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