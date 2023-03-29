Полянский: Киев и Анкара не выступили против против продления зерновой сделки на 60 дней

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев и Анкара не выступали против продления зерновой сделки на 60 дней. Его слова передает РИА Новости.

«Если две другие стороны (Турция и Украина. – «Газета.Ru») не согласны с этим, они должны были уведомить нас в письменной форме, и сделка на этом бы завершилась. Но этого не произошло. То есть, если нас не уведомили о том, что они против пролонгации на 60 дней, то она продлевается на 60 дней», — отметил Полянский.

Он добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш пытается делать все, что в его силах, чтобы обеспечить выполнение зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем реализацию зерновой сделки. т

Президент Турции Реджеп Эрдоган также заявлял, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным переработку российского зерна в муку в Турции для доставки нуждающимся странам.