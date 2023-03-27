В России ввели обязательный сбор с продажи активов «недружественных» нерезидентов

Добровольный взнос в бюджет станет одним из обязательных условий для выхода «недружественных» нерезидентов из российских активов. Об этом говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, передает «Интерфакс».

Уточняется, что подкомиссия также установила размер взноса не менее 10% от рыночной стоимости актива при дисконте свыше 90%. Подкомиссия вправе санкционировать проведение сделок с «недружественными» резидентами, на осуществление которых весной 2022 года российские власти ввели ограничения в ответ на антироссийские санкции, а также согласовывать условия соответствующих договоров.

В декабре 2022 года сообщалось, что на уровне официального решения профильного органа был закреплен дисконт к рыночной оценке российских активов «недружественных» нерезидентов.

Система капитального контроля, которая была создана в ответ на санкции против РФ, предусматривает, в частности, проведение сделок с «недружественными» нерезидентами через подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям. У нее есть полномочия разрешать те или иные транзакции, которые, согласно ряду президентских указов, запрещено проводить по умолчанию. Работой данной подкомиссии руководит глава Минфина Антон Силуанов. Также ее членами являются представители Центробанка, Минэкономразвития и администрации президента Владимира Путина.