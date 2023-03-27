В Кремле прокомментировали возможный выход России из ВТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможном выходе РФ из Всемирной торговой организации.

«Что касается ВТО, то пока по теме ВТО мне нечего вам сообщить», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

Ранее первый замглавы комитета Государственной думы по международным делам депутат КПРФ Дмитрий Новиков заявил о необходимости выхода России из ВТО.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к вопросу выхода России из ВТО следует подходить аккуратно.

«Выход из ВТО — хорошо это или плохо? Мы уже на протяжении десяти лет фактически-то принимаем какие хотим решения. Мы на сегодняшний день, если хотите, по факту давно не исполняем этих обязательств», — отметил председатель правительства РФ.

Всемирная торговая организация — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года. Она нацелена на либерализацию международной торговли и регулирование торгово-политических отношений государств-членов. В ВТО входит 164 члена, в том числе частично признанная Китайская Республика, две зависимые территории (Гонконг и Макао), а также Европейский союз.