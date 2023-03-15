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«Мойка78» получила комментарий Wildberries о ситуации с забастовками

«Мойка78»: Wildberries опровергла сообщения о забастовке владельцев пунктов выдачи заказов

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Depositphotos

Журналисты петербургского издания «Мойка78» получили официальный комментарий пресс-службы Wildberries о забастовках менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ). По словам представителей компании, сеть продолжает работать в штатном режиме.

«На электронную почту издания пришел официальный комментарий от пресс-службы Wildberries. В сообщении было указано, что пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме, а информация о «забастовке» не соответствует действительности. Заказы горожане могут получать без ограничений», — говорится в публикации.

Напомним, что по всей России 15 марта проходит забастовка работников ПВЗ Wildberriеs. Менеджеры не хотят отдавать 40% заработанных денег за испорченные товары, в основном одежду. Сообщается, что после вычета штрафов, от зарплаты и вовсе ничего не останется.

«Подъем» при этом сообщает, со ссылкой на пресс-службу Wildberries, что в компании отказались выполнять требования владельцев пунктов выдачи из-за обеспокоенности по поводу падения клиентоориентированности.

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