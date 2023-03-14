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Президент России заявил о рекордном урожае за всю историю России и РСФСР

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Объем урожая стал рекордным за всю историю России и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед рабочими Улан-Удэнского авиационного завода, написал ТАСС.

«У нас в этом году, низкий поклон сельхозпроизводителям, <…> мне министр сельского хозяйства два дня назад докладывал, (что объем урожая) уже где-то 153-155 млн тонн. Это вообще рекорд за всю новейшую историю России, да и в Советское время, разумеется, в рамках РСФСР, ничего подобного не было», — сказал Путин.

В начале марта агентство Bloomberg, ссылаясь на сообщение логистической компании Logistic OS написало, что объем поставок российской пшеницы в январе и феврале 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,1 млн тонн.

В марте гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов спрогнозировал снижение стоимости огурцов на территории России в марте на 15%, в апреле — на 30% из-за расширения объема производства.

Ранее 14 марта Путин заявил, что российская финансовая система устояла, укрепилась и стала намного более самостоятельной благодаря действиям Банка России, правительства и финансовых учреждений.

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