Премьер Украины Шмыгаль заявил об увеличении расходов бюджета на $14,68 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство одобрило законопроект об увеличении расходов бюджета страны на 537 млрд гривен (14,68 млрд долларов). Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд гривен», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что свыше 518 млрд гривен (14,02 млрд долларов) будут направлены на расходы в секторах безопасности и обороны. Оставшуюся сумму направят на увеличение резервного фонда Украины.

Ранее Шмыгаль заявил, что правительство приняло решение о привлечении финансирования в форме гранта (безвозмездной субсидии) от США в размере $6 млрд. Он отметил, что также через этот фонд будет предоставлен грант в размере $165 млн от ряда европейских стран. По его словам, средства будут направлены на социальные нужды.

До этого Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует запустить открытые аукционы по продаже конфискованного российского имущества. Как рассказал премьер-министр, правительство 10 февраля одобрило постановление, регулирующее продажу российских активов. Премьер-министр отметил, что все средства от этой продажи будут направлены на восстановление Украины, ее энергосистемы, жилья граждан, а также разминирование и многое другое.