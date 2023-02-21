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Последнюю партию соли из Соледара на Украине продадут по 1000 рублей за пачку

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Unsplash

Пачки соли из последней партии из Соледара на Украине распродадут по 1000 рублей за пачку. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

В украинском парламенте сообщили, что на вырученные деньги будут закуплены боевые дроны. Одна пачка стоит 500 гривен, что равно примерно 1000 рублей. При это 465 гривен с каждой пачки будут направляться на закупку военного оборудования.

«Мы разделили 20 тонн соли на 100 тысяч символических пачек», — говорится в сообщениях.

25 января спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый подтвердил, что украинские войска покинули город Соледар и он перешел под контроль российских военных. Даты отступления украинских войск из Соледара представитель ВСУ не уточнил.

12 января Минобороны РФ сообщило, что Соледар был взяn российскими войсками.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара российскими силами сыграло «ключевую роль» в продвижении ВС РФ и позволит частично контролировать участки, с которых украинские войска наносили удары.

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