Силуанов: добровольные взносы бизнеса в бюджет России предполагаются однократно в 2023 году

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что добровольные взносы бизнеса в российский бюджет предполагаются однократно в 2023 году, передает ТАСС.

По его словам, пока речь идет о приросте финансового результата, сверхдоходы — на первом плане.

«Есть соображения о том, чтобы капвложения из этого объема вычли, но они пока прорабатываются», — сказал министр.

Ранее Силуанов заявил, что задачи, о которых заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, профинансируют в полном объеме.

Также глава Минфина РФ заявил, что все необходимые для финансирования новых регионов страны средства уже учтены в государственном бюджете, об увеличении налогов в 2023 году речи нет. По его словам, дополнительного финансирования в данной области не нужно.