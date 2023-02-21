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Спрос россиян на покупку жилья в Грузии увеличился на 21% в январе 2023 года

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Sputnik/РИА «Новости»

Интерес граждан России на покупку недвижимости на территории Грузии вырос в январе 2023 года на 21,89% по сравнению с декабрем 2022 года. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на сообщение аналитиков агентства недвижимости BD-GROUP.

По словам специалистов, рост количества запросов стал первым с октября 2022 года. Относительно января 2022 года в январе 2023 года спрос на приобретение жилья в Грузии увеличился на 47,39%. А в сравнении с январем 2021 года показатель вырос на 191,96%.

Эксперты отметили, что в начале года количество обращений от россиян, связанных с покупкой недвижимости в Грузии, традиционно растет. Например, в январе 2022 года спрос относительно декабря 2021 года повысился на 40,97%, а в январе 2021года по сравнению с декабрем 2020 года — на 38,6%.

В начале февраля в компании BD-GROUP рассказали, что россияне интересовались приобретением недвижимости в Грузии больше граждан других стран в 2022 году.

В первой половине января аналитики Skolkovo Realty сообщили о росте спроса россиян на покупку недвижимости на Кипре на 14,67% в январе — ноябре 2022 года в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года.

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