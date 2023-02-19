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В Bloomberg рассказали, какие секторы затронут новые антироссийские санкции США

Bloomberg: новые санкции США против России коснутся энергосектора и ВПК

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Emily Elconin/Reuters

Агентство Bloomberg сообщило, что новые санкции США против России коснутся энергетического сектора и военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Меры будут направлены на оборонный и энергетический секторы России, финансовые институты и нескольких лиц, говорят знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными», — говорится в сообщении агентства.

Также ожидается, что Вашингтон и его союзники сосредоточатся на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи России со стороны третьих стран.

Ранее Bloomberg писало о том, что страны G7 и Евросоюза пытаются найти возможности, чтобы отследить российские алмазы, которые пересекают границы. Также агентство сообщало о том, что эмбарго на нефть из России со стороны стран Евросоюза (ЕС) может стать для них проблемой, так как РФ смогла собрать флот нефтяных танкеров и обойти санкции.

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Санкции против России
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