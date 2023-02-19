Глава МФК «Честное слово» рекомендовал предупреждать кредитора при задержке платежа

Заемщик, который в силу обстоятельств не успеет вовремя совершить платеж по ссуде, обязан предупредить кредитора об этом, заявил генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, при своевременном оповещении можно будет найти решение, в отличие от бегства, усугубляющего ситуацию.

«Когда заемщик понимает, что вовремя вернуть долг кредитору, кажется, не получится, первым делом ему следует подумать, какие варианты найти нужную сумму у него сейчас уже есть... Если справиться своими силами не выходит, заемщик должен обратиться к кредитору», — подчеркнул Петков.

Он обратил внимание, что для клиента, если он скрывается, ситуация только станет хуже.

«Поэтому не бойтесь идти на диалог с банком или МФО», — добавил он.

Как отмечается, если причина невыплаты окажется уважительной, например задержка зарплаты, потеря работы или болезнь, ему предложат варианты урегулирования ситуации. Не исключается возможность пролонгации займа.

Ранее аналитик Сергей Григорян предупредил о возможных рисках при досрочном погашении кредита.