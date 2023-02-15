Bussines Insider: страны Европы накопили слишком много природного газа по высоким ценам

Страны Евросоюза скопили большие объемы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) благодаря относительно благоприятным погодным условиям в текущем отопительном сезоне. Однако проблема заключается в том, что это топливо закупалось по высоким биржевым ценам, нынешняя же стоимость газа значительно уступает закупочной, сообщает интернет-издание Bussines Insider.

«Страны региона накопили так много природного газа по высоким ценам, что теперь он застрял с запасами топлива, которые обесценились в рыночной стоимости. Так, фьючерсы на голландский природный газ упали почти на 28% в этом году до примерно 53 евро, или 57 долларов, за мегаватт-час. Голландские фьючерсы на природный газ также на 85% ниже рекордно высокого уровня августа 2022-го в 349 евро за мегаватт-час», — говорится в материале.

Это означает, что любые продажи из запасов на спотовом рынке теперь будут приносить убыток. Трейдеры будут ждать установления более высоких цен на природный газ на ведущих европейских биржах, чтобы компенсировать собственные прошлогодние затраты, предположил аналитик Штефан Ульрих.

«Они будут пытаться сохранить этот газ в хранилищах до потенциального роста цен следующей зимой или в будущем. Кажется маловероятным, что трейдеры смогут полностью окупить свои расходы на покупку, если рынок резко не ужесточится», — заключил Ульрих.

15 февраля агентство ТАСС со ссылкой на статистику Gas Infrastructure Europe сообщило, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы снизились до 65,66% по состоянию на 15 февраля и составили 71,15 млрд кубометров. Таким образом со старта зимнего отопительного сезона европейские страны уже успели отобрать из хранилищ 37 млрд кубов природного топлива.