Песков заявил, что в Кремле нет информации о планах привлечь бизнес к спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас не может сказать, предполагается ли как-то привлекать бизнес к специальной военной операции. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

По его словам, сейчас данная тема пока останется без комментариев.

«Если будет вопрос, тема будет обсуждаться», — пояснил Песков.

Он также обратил внимание, что предприниматели участвуют в работе, направленной на поддержку Вооруженных сил Российской Федерации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в Госдуме призвали заранее уведомлять предпринимателей об отчислении из реестра МСП.