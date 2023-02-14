В МИД РФ считают, что газовый хаб в Турции стабилизирует мировые рынки

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что газовый хаб в Турции стабилизирует мировые рынки энергоресурсов, сообщает РИА Новости.

«Исходим из того, что реализация инициативы Владимира Путина о создании газораспределительного центра в Турции не только позволит обеспечить интересы поставщиков и потребителей, но и окажет стабилизирующий эффект на международные энергетические рынки», — пояснил Пилипсон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, как может отразиться на создании газового хаба разрушительное землетрясение в Турции.

Он отметил, что в Кремле не сомневаются, что Турция справится с последствиями землетрясения и займется восстановлением разрушенных городов, однако хаб в данный момент не является приоритетом Турции. По его словам, многие страны, включая Россию, будут помогать Турции при необходимости.