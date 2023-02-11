Высокий спрос со стороны россиян на золотые слитки объяснили дефицитом валюты

Спрос на золотые слитки со стороны россиян в 2022 году рос быстрее, чем в любой другой стране, увеличившись в пять раз относительно 2021 года. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на данные World Gold Council (Всемирного совета по золоту).

Генеральный директор российской горнорудной компании «Полиметалла» Виталий Несис объяснил высокую популярность золота тем, что граждане ищут способ сберечь свои деньги, а евро и доллары находятся в дефиците.

«Пока мы испытываем геополитическую нестабильность, спрос на золото может быть значительным», — полагает он.

В первой половине марта президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на инвестиционное золото для физических лиц.

На этой неделе РИА Новости со ссылкой на данные национальных Центробанков написало, что владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года в 17-й раз подряд стала КНР, а Россия заняла четвертое место.

В декабре замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о росте спроса со стороны россиян на покупку золота в 10 раз.