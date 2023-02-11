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Экономист Беляев назвал возможной инфляцию в 8% в России к концу 2023 года

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Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

Инфляция в России к концу 2023 года может установиться в пределах 12%, а в самом лучшем случае — на уровне 8%. Такое мнение выразил экономист Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, показатель роста цен в ближайшей перспективе не опустится до 4%.

«Нет предпосылок для того, чтобы инфляция падала ниже 4%. Манипулирования Центрального Банка России ключевой ставкой здесь бесполезны, поскольку инфляция в России зависит не от денежных факторов, а от представителей торговли. Инфляция — это любое повышение цен, а не то, что получается в результате скопления избыточной денежной массы», — отметил Беляев.

Как подчеркнул экономист, за рост цен отвечают розничная и оптовая торговля, потому манипуляции с ключевой ставкой «бьют мимо цели».

Накануне Центробанк в третий раз оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых. Такое значение действует с 16 сентября 2022 года.

На прошлой неделе ТАСС со ссылкой на данные Минэкономразвития написал, что годовая инфляция в России за период с 31 января по 6 февраля выросла до 11,72% с 11,5% по сравнению с показателем предыдущей недели.

Во второй половине января президент России Владимир Путин сообщил об ожидании снижения инфляции в первом квартале (январь — март) 2023 года до 5%, во втором квартале (апрель — июнь) — ниже 4%.

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