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Бывшего чиновника «Энергоатома» подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины

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Depositphotos

Экс-чиновника украинской национальной компании «Энергоатом» подозревают в нанесении ущерба государственному бюджету страны на сумму 2,5 млн долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Экс-чиновника подозревают в нанесении 93,76 миллиона гривен (2,5 миллиона долларов) убытков», — говорится в заявлении ведомства.

По данным украинского следствия, в сентябре 2020 года «Энергоатом» организовал аукцион по продаже электроэнергии при участии 32 компаний. Подозреваемый, чье имя не разглашается, на данный момент занимает пост руководителя одного из филиалов компании «Украинские железные дороги». Он добился того, чтобы аукцион «Энергоатома» выиграла «нужная» компания.

Предприятие, по данным НАБУ, в результате нечестных торгов потеряло $2,5 млн.

Ранее детективы НАБУ провели обыски и задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского. Его обвиняют в получении взятки в размере $400 тыс. Отмечается, что расследование уголовного дела ведется по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, а также принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере.

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