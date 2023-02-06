В АТОР назвали число находящихся в Турции российских туристов

В Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказали, сколько организованных и самостоятельных туристов из РФ могут сейчас находиться в Турции, где произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте организации.

Как заявили в ассоциации, в данный момент в республике могут находиться до 45 тыс. организованных и самостоятельных российских туристов.

Согласно оценкам аналитической службы АТОР, порядка 25-30 тыс. туристов из РФ могут находиться в Стамбуле, около 12-15 тыс. — на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.

В ассоциации также указали, что туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Турцию.

«В местах отдыха туристов все спокойно», — отметили в организации.

Ранее директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что землетрясение на юго-востоке Турции произошло далеко от туристических зон. По ее словам, в зоне, пострадавшей от землетрясения, нет российских организованных туристов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля. Эпицентром стал район Пазарджик в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе.

По данным правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД), в результате землетрясения погибли 1 762 человека, ранены 12 068.