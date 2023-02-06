Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В АТОР назвали число находящихся в Турции российских туристов

В АТОР заявили, что в Турции могут находиться около 45 тысяч российских туристов

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказали, сколько организованных и самостоятельных туристов из РФ могут сейчас находиться в Турции, где произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте организации.

Как заявили в ассоциации, в данный момент в республике могут находиться до 45 тыс. организованных и самостоятельных российских туристов.

Согласно оценкам аналитической службы АТОР, порядка 25-30 тыс. туристов из РФ могут находиться в Стамбуле, около 12-15 тыс. — на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.

В ассоциации также указали, что туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Турцию.

«В местах отдыха туристов все спокойно», — отметили в организации.

Ранее директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что землетрясение на юго-востоке Турции произошло далеко от туристических зон. По ее словам, в зоне, пострадавшей от землетрясения, нет российских организованных туристов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля. Эпицентром стал район Пазарджик в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе.

По данным правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (АФАД), в результате землетрясения погибли 1 762 человека, ранены 12 068.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть