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Европарламент призвал запретить в ЕС весь российский бизнес и отказаться от импорта урана

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европарламент призвал страны Евросоюза в кратчайшие сроки принять 10-й пакет санкций в отношении Российской Федерации и запретить работу оставшимся на европейском рынке российским компаниям, в том числе «Лукойлу» и «Росатому». Об этом говорится в принятой 2 февраля на спецсессии ЕП резолюции, приуроченной к саммиту ЕС-Украина 3 февраля в Киеве.

Кроме того, Европарламент призвал ввести «полное и немедленное» эмбарго на импорт российского ископаемого топлива, включая нефть и уран.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект десятого пакета санкций Евросоюза против России не достаточно сильный.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Санкции против России
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