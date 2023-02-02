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Политика

Военная операция на Украине. День 344-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 344-й день

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Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании

Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании

РИА Новости
В Киеве заявили, что нуждаются в постоянной финансовой помощи от партнеров – в месяц необходимо $3 млрд. Дональд Трамп призвал немедленно разрешить конфликт на Украине и предупредил, что действия Байдена приведут к Третьей мировой войне. Россия рассчитывает 8 февраля обсудить перспективы мирного урегулирования в ООН. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8.21

Немецкие танки Leopard, поставляемые на Украину, «будут сожжены, повторив судьбу «Тигров», написал спикер Госдумы Вячеслав Володин по случаю годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве.

8.19

ВСУ перебросили под село Стельмаховка в ЛНР солдат, вооружение и технику для восполнения потерь — ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

8.16

Нарышкин про усилия США для сохранения единства НАТО.

8.12

8.09

Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова рассказала, что в стране «остается потребность еще в $10 млрд».

8.06

Россия не хочет войны до последнего украинца: большая часть населения Украины – это нормальные люди, желающие жить мирной жизнью, но ставшие жертвами агрессивной политики НАТО, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

8.05

В Минфине Украины заявили, что стране ежемесячно требуется $3 млрд из внешних источников.

8.04

США спровоцировали украинский кризис в стремлении получить экономическую выгоду и не допустить сближения России и Германии. Такую позицию изложил американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире телеканала Fox News.

8.03

Владимир Зеленский заявил о намерении продолжать «антикоррупционные чистки» в Минобороны и других госструктурах.

8.02

Заседание совбеза ООН 8 февраля, которое инициировала Россия, будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия — заспостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8.01

Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно разрешить конфликт на Украине.

По словам Трампа, нынешний глава государства Джо Байден поставками танков Киеву подталкивает ситуацию к третьей мировой войне.

8.00

Двое человек погибли, еще семь ранены в результате попадания ракеты в жилой дом в Краматорске, находящемся под контролем Украины.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, снаряд попал в здание несколько часов назад, дом, расположенный в центре города, полностью разрушен.

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