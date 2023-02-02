Военная операция на Украине. День 344-й

8.00

Двое человек погибли, еще семь ранены в результате попадания ракеты в жилой дом в Краматорске, находящемся под контролем Украины.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, снаряд попал в здание несколько часов назад, дом, расположенный в центре города, полностью разрушен.