Немецкие танки Leopard, поставляемые на Украину, «будут сожжены, повторив судьбу «Тигров», написал спикер Госдумы Вячеслав Володин по случаю годовщины победы Красной армии в Сталинградской битве.
ВСУ перебросили под село Стельмаховка в ЛНР солдат, вооружение и технику для восполнения потерь — ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова рассказала, что в стране «остается потребность еще в $10 млрд».
Россия не хочет войны до последнего украинца: большая часть населения Украины – это нормальные люди, желающие жить мирной жизнью, но ставшие жертвами агрессивной политики НАТО, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
США спровоцировали украинский кризис в стремлении получить экономическую выгоду и не допустить сближения России и Германии. Такую позицию изложил американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире телеканала Fox News.
Владимир Зеленский заявил о намерении продолжать «антикоррупционные чистки» в Минобороны и других госструктурах.
Заседание совбеза ООН 8 февраля, которое инициировала Россия, будет посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия — заспостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно разрешить конфликт на Украине.
По словам Трампа, нынешний глава государства Джо Байден поставками танков Киеву подталкивает ситуацию к третьей мировой войне.