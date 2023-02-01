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Ответные меры России на потолок цен на российскую нефть вступают в силу 1 февраля

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РИА Новости

С 1 февраля вступает в силу указ президента Российской Федерации Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрошенные агентством эксперты утверждают, что указ обозначит недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами.

Аналитики считают, что ответные меры о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов по потолку цен создают необходимую законодательную основу для того, чтобы нефтегазовые компании РФ не принимали участия в системе предельных цен. Указ не ограничивает действительную цену продажи сырья, которая может оказаться ниже предельного уровня, но не из-за потолка, а из-за изменения цены эталонных сортов.

Ранее стало известно, что США и их союзники готовят следующий раунд санкций против российской нефтяной промышленности, стремясь ограничить цены на российский экспорт нефтепродуктов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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