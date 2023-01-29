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Украина в январе исключила частных посредников из цепочки закупок газа для железных дорог

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Efrem Lukatsky/AP

В пресс-службе правительства Украины сообщили, что в январе частные посредники были исключены из цепочек закупок страной газа для железных дорог. Государственная компания «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») впервые импортировала голубое топливо для своих компаний без частных посредников. Об этом пишет агентство REGNUM.

Газ был закуплен по цене, которая более чем на 25% меньше показателей конца прошлого года. Новая цена за голубое топливо была на уровне 18 600 гривен за тысячу кубометров.

Украинский вице-премьер Александр Курбаков отметил, что благодаря исключению из цепочки закупок газа частных посредников госкомпания смогла сэкономить средства. Впоследствии сэкономленные деньги были направлены на расширение парка поездов компании и ее инфраструктуры. По словам чиновника, сейчас эффективность расходования средств бюджета Украины является первоочередной задачей. От этого зависит обороноспособность страны, подчеркнул чиновник.

В середине ноября «Украинские железные дороги» возобновили железнодорожное сообщение с Херсоном.

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