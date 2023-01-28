Живущий в РФ француз Феррари назвал стабильной ситуацию в экономике на фоне санкций

Проживающий в РФ французский советник Франк Феррари оценил последствия введенных санкций странами Запада, назвав ситуацию стабильной. Об этом сообщается в подкасте на портале Lefrancais.press.

По словам Феррари, миссия которого заключается в поддержке и консультации живущих в России соотечественников, часть живущих в стране французов решила не покидать ее. Как добавил Феррари, подобная тенденция стала удивительной не только для жителей Франции, но и самих россиян.

Также Феррари обратил внимание, что экономический климат в России не является «таким мрачным», в частности, инфляция взята под контроль и идет активная замена брендов из других стран, покинувших страну.

При этом французские компании, оставшиеся в стране, нашли параллельные каналы поставок, заметил советник.

Кроме того, Феррари добавил, что несмотря на санкции со стороны Запада, каких-либо сложностей у французов «на местном уровне не наблюдается».

Как отметил Феррари, россияне разделяют официальные позиции государств и свои взаимоотношения с иностранцами.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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