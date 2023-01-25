Райффайзенбанк с 1 февраля перестанет принимать доллары и евро в банкоматах

В банкоматах российского Райффайзенбанка с 1 февраля перестанут принимать доллары и евро. Сообщение об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала на своем сайте.

Решение объяснили небольшой долей соответствующих операций при сложном техническом исполнении. В банке уточнили, что внесение наличной валюты на счет по-прежнему останется возможным в отделениях кредитной организации.

«Райффайзенбанк принял решение прекратить прием наличных долларов США и евро в банкоматах с 1 февраля. Решение связано с изменением потребностей клиентов. Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам»,— говорится в сообщении.

Во второй половине октября дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк возобновил продажу наличных долларов и евро в части своих отделений.

На прошлой неделе Raiffeisen Bank International прокомментировал требование Нацбанка Украины уйти с российского рынка.