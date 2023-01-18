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Путин считает, что промышленные предприятия могут заместить продукцию ушедших организаций

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Уровень компетенции российских промышленных предприятий в настоящий момент позволяет им добиться замещения продукции иностранных производителей, которые ушли с рынка страны, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«После того, как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами», — отметил Путин.

В среду, 18 января, глава государства встретился с сотрудниками «Обуховского завода».

При этом Путин обратил внимание, что готовность заменить ушедшие из РФ предприятия не означает, что российские организации в ближайшее время в полной мере заменят их.

«Конечно, это не значит, что мы можем производить все, 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен», — добавил Путин.

Сейчас на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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