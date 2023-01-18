В Минфине сообщили об отсутствии заявок на продажу «дочек» крупных иностранных банков

Крупные иностранные банки не подавали заявления на продажу своих российских подразделений. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, написало агентство ТАСС.

Уточняется, что такие обращения отсутствуют на рассмотрении подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию.

«Там есть пара заявок незначительных банков. <…> Крупных заявок никаких нет», — сказал он, не уточнив, о каких небольших кредитных организациях идет речь.

В марте 2022 года в России создали соответствующую структуру, занимающуюся вопросами выдачи разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций. Подкомиссию возглавляет глава Минфина Антон Силуанов, замминистра финансов Алексей Моисеев принимает участие в ее работе.

Во второй половине октября президент Владимир Путин утвердил распоряжение о запрете на проведение сделок с долями 45 кредитных организаций без соответствующего разрешения руководства страны.

В документ вошли в том числе российские «дочки» Райффайзенбанка, Коммерцбанка, «Банка кредит свисс», ЮниКредит Банка, Deutsche Bank Crédit Agricole и других.