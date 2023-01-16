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ДТЭК: ситуация в энергосистеме Украины не улучшится после завершения отопительного сезона

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Gleb Garanich/Reuters

Ситуация с электричеством на Украине с завершением отопительного сезона не станет лучше, и это связано с весенними плановыми ремонтными работами на энергетических объектах. Об этом сообщил директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Оbozrevatel.

«Завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Это объясняется тем, что весной ожидаются плановые ремонтные работы...» — сказал Сахарук.

Также директор предприятия добавил, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру страны после каждого обстрела становится все труднее.

По прогнозу Сахарука, плановые работы можно будет начать только с апреля.

Увеличения объема генерации на Украине весной не произойдет, уверен директор ДТЭК.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Они стали ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава ДТЭК предупредил, что отключения электричества продлятся не один день.

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Операция на Украине
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