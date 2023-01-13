Президент Казахстана заявил, что торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе виртуального саммита «Голос Глобального Юга», что международная торговля продовольствием и удобрениями не должна попадать под действие санкций. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы президента республики.

«Президент заявил, что Казахстан и далее намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальным дефицитом продовольствия. По его мнению, международная торговля продовольствием и удобрениями не должна подвергаться санкциям или иным ограничениям», — сказано в сообщении.

В пресс-релизе привели данные ООН, согласно которым из-за изменения климата более 5 млрд человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды в ближайшей перспективе. По мнению Токаева, дефицит воды оказывает отрицательное влияние на обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности государств.

12–13 января под председательством Индии состоялся интернет-саммит «Единый голос, единая цель». На встрече затрагивали проблемы стран Юга. Нью-Дели пригласил к участию более 120 стран мира.

На прошлой неделе пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев обсудили взаимодействия двух стран в сфере энергетики.