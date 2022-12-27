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Министр экономики Австрии допустил риск деиндустриализации Европы из-за цен на энергию

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Depositphotos

Высокие цены на энергоносители в странах ЕС могут привести к деиндустриализации Европы и переводу производств в другие части света, предупредил министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер. Об этом сообщается в материале DerStandard.

«В случае с энергоемкими компаниями существует риск деиндустриализации в Европе. Если этот разрыв в ценах будет продолжаться долго, то мы потеряем производство», — подчеркнул австрийский министр экономики в ходе интервью.

По его словам, в дальнейшем будет риск потери рабочих мест и появится стратегическая зависимость.

«Это не влияет на всю экономику, но влияет на такие области, как производство стали, бумаги, стекла и др», — обратил внимание Кохер.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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