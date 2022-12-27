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Аналитик Юшков допустил, что Турция никогда не выйдет на самообеспечение газом

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Евгений Биятов/РИА Новости

Турции никогда не удастся выйти на самообеспечение газом. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В плане самообеспечения Турции – много сомнений. Сейчас суммарно все месторождения страны насчитывают порядка 710 млрд кубометров газа. Но геологические запасы не означают, что все это возможно добыть в полной мере. Извлекается обычно гораздо меньше, чем имеется. Плюс в Турции большое потребление. И Россия поставляет им около 30 млрд кубометров газа каждый год. Турция никогда не выйдет даже на самообеспечение», — сказал Юшков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружили новое месторождение газа, запасы которого оцениваются в 58 млрд кубометров. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез уточнил, что добытый там газ власти планируют доставить «в жилые дома» в марте 2023 года.

В октябре президент России Владимир Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу. 4 декабря турецкий лидер заявлял, что Анкара ведет подготовительные работы по проекту.

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