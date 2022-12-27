Силуанов сообщил, что позиция по налогообложению уехавших россиян пока не сформирована

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у кабмина пока не сформирована позиция по налогообложению уехавших россиян, сообщает РИА Новости.

«Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией», — заявил Силуанов.

Он добавил, что в Минфине внимательно отнеслись к предложениям депутатов.

Ранее глава Министерства экономики Армении Ваган Керобян порекомендовал приложить все усилия для того, чтобы новоприбывшие россияне не покидали республику и остались надолго.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о введении повышенной ставки налогообложения для покинувших страну россиян.