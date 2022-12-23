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В ноябре банки дали мобилизованным россиянам свыше 50 тыс. кредитных каникул

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российские банки в ноябре 2022 года предоставили военнослужащим, которые были мобилизованы, и членам их семей 50 тыс. кредитных каникул на 13,4 млрд рулей. Об этом сообщил Центробанк.

«В октябре — ноябре каникулы были оформлены по 327 кредитам малого и среднего бизнеса, чьи владельцы были мобилизованы, на 338,8 млн рублей», — следует из сообщения ЦБ.

Ранее ЦБ сообщил, что за октябрь банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей.

7 октября президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным займам для мобилизованных россиян, контрактников и добровольцев. Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода. В период участия в СВО заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств на определенный им самим срок. При этом срок не должен превышать период военной службы. Помимо этого, заемщик может сократить размер платежей в течение льготного периода. В частности, речь идет об обязательствах по кредитному договору, который был заключен до мобилизации или подписания контракта, до дня участия в СВО. Аналогичное право предоставят членам семей мобилизованных граждан и служащих по контракту.

В случае гибели в ходе прохождения военной службы, а также смерти в результате увечья, предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам для военнослужащего и членов его семьи — кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусматривается.

ЦБ еще в сентябре рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставлять кредитные каникулы мобилизованным россиянам.

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