«Ъ»: предложение на российском рынке жилья восстанавливается быстрее спроса

В настоящее время на российском рынке недвижимости объемы предложения преобладают над уровнем спроса со стороны населения. По итогам третьего квартала 2022 года удалось добиться роста темпов запуска новых проектов, однако уже в октябре этот показатель вновь замедлился, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные госкомпании «ДОМ.РФ».

Тенденция замедления связана с общей неопределенностью по поводу уровня спроса на жилье в связи с затягиванием принятия решения о дальнейшей судьбе льготной ипотеки на новостройки. Только 15 декабря президент России Владимир Путин поручил продлить сроки действия данной госпрограммы до 1 июля 2024 года с повышением ставки с нынешних 7% до 8%.

«В августе и сентябре были запущены новые проекты площадью 3,7 млн и 4,3 млн кв. м соответственно, таким образом, впервые с февраля отмечен рост в годовом выражении. В августе — 22%, в сентябре — 7%. В начале четвертого квартала, в октябре, темпы запуска новых проектов вновь замедлились — до 3,4 млн кв. м, отстав от прошлогодних значений на 3%», — говорится в материале.

18 декабря директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что с середины ноября размер предлагаемых скидок на российские новостройки достиг пиковых 25-30% от начальных цен предложения. Однако после объявления о продлении программы льготной ипотеки продавцы перестали поднимать уровень дисконтов — высокий спрос на первичном рынке жилья стал постепенно снижаться.