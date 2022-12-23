Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ъ»: предложение на российском рынке жилья восстанавливается быстрее спроса

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

В настоящее время на российском рынке недвижимости объемы предложения преобладают над уровнем спроса со стороны населения. По итогам третьего квартала 2022 года удалось добиться роста темпов запуска новых проектов, однако уже в октябре этот показатель вновь замедлился, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные госкомпании «ДОМ.РФ».

Тенденция замедления связана с общей неопределенностью по поводу уровня спроса на жилье в связи с затягиванием принятия решения о дальнейшей судьбе льготной ипотеки на новостройки. Только 15 декабря президент России Владимир Путин поручил продлить сроки действия данной госпрограммы до 1 июля 2024 года с повышением ставки с нынешних 7% до 8%.

«В августе и сентябре были запущены новые проекты площадью 3,7 млн и 4,3 млн кв. м соответственно, таким образом, впервые с февраля отмечен рост в годовом выражении. В августе — 22%, в сентябре — 7%. В начале четвертого квартала, в октябре, темпы запуска новых проектов вновь замедлились — до 3,4 млн кв. м, отстав от прошлогодних значений на 3%», — говорится в материале.

18 декабря директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что с середины ноября размер предлагаемых скидок на российские новостройки достиг пиковых 25-30% от начальных цен предложения. Однако после объявления о продлении программы льготной ипотеки продавцы перестали поднимать уровень дисконтов — высокий спрос на первичном рынке жилья стал постепенно снижаться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть