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Militaire: Греция кроме оружия поддерживает Украину миллионами евро

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Depositphotos

Греция, помимо отправки оружия и боеприпасов на Украину, осуществляет поддержку Киева финансово, предоставляя десятки млн евро. Об этом сообщает портал militaire.gr со ссылкой на официальный «Правительственный вестник».

По предварительным данным, минфин Греции уже предоставил Киеву гарантии кредитов более чем на 45 млн евро.

«Помимо оружия и боеприпасов, Греция также участвует в финансовой поддержке Украины миллионами. Если бы у Кипра был 1% поддержки, оказываемой Украине, возможно, не было бы турецкой оккупации, — говорится в публикации на сайте.

Также отмечается, что касательно масштабов поставок оружия на Украине греческие власти должны предоставить ответы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее парламент Болгарии утвердил засекреченный список поставляемого на Украину вооружения.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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