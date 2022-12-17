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Представитель МИД РФ Пилипсон сообщил, что газовый хаб в Турции привлечет множество стран

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Murad Sezer/Reuters

Газовый хаб на территории Турции окажется привлекательным для многих стран с учетом успешного опыта российско-турецкого сотрудничества в данной отрасли, рассказал директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Об этом сообщает ТАСС.

«Руководство России не раз подробно разъясняло причины волатильной ситуации на международных рынках голубого топлива прежде всего из-за влияния на них недальновидной энергетической политики ряда западных стран», — пояснил представитель Министерства иностранных дел.

По словам Пилипсона, еще на ситуацию в экономическом секторе повлияли теракты на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», совершенные осенью.

Как заключил дипломат, сотрудничество Москвы и Анкары может стать хорошим примером для ряда государств.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза достигнут финального решения о лимите цен на газ в понедельник, 19 декабря. По словам политика, механизм, который планируется принять в отношении «потолка цен» на газ РФ, должен стать справедливым для всех стран ЕС.

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