Премьер-министр Италии Мелони считает антироссийские санкции болезненными для страны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала болезненными антироссийские санкции для страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам итальянского премьера, несмотря на последствия санкций против РФ, ограничения позволят быстрее добиться прекращения кризиса на Украине.

«Мы сохраняем обязательства, в том числе по санкционному режиму, включая заморозку 345 млн в фондах и почти 2 млрд евро, относящихся к активам лиц, помещенных под санкции», — уточнила Мелони в ходе выступления в Палате депутатов итальянского парламента.

Как добавила премьер-министр, санкции против России показали эффективность.

«Мы считали, что они имеют основополагающую роль, чтобы ускорить приход конца конфликта и привести к устойчивым переговорам», — обратила внимание Мелони.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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