В Брюсселе сообщили о готовности глав МИД ЕС утвердить девятый пакет антироссийских санкций

Девятый пакет антироссийских санкций главы МИД стран Евросоюза могут утвердить 12 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

По словам высокопоставленного европейского деятеля, в понедельник также будет одобрен и пакет санкций против Ирана.

Несколькими днями ранее газета The Financial Times писала, что проект нового пакета санкций Евросоюза в отношении России будет включать запрет на вещание четырех российских каналов и запрет на сделки с маркетинговыми компаниями из РФ.

Также стало известно, что в новый пакет санкций должен войти запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России и запрет на транзакции еще с тремя российскими банками.

5 декабря сообщалось, что Еврокомиссия и страны ЕС обсудили подготовку девятого пакета рестрикций в отношении России. По данным Politico, в санкционные списки предлагается внести 180 позиций.