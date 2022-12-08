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Кличко: в Киеве приняли «бюджет выживания» на 2023 год

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городской совет принял бюджет столицы на следующий год и назвал его «бюджетом выживания». Об этом сообщает ТАСС.

«Я поздравляю депутатов, мы одобрили сбалансированный финансовый документ, исходя из нынешних реалий. Бюджет выживания, который поможет обеспечить критически важные статьи расходов», — заявил Кличко.

В публикации отмечается, что доходы бюджета запланированы в размере более 66,3 млрд гривен (около $1,8 млрд), расходы — 65,6 млрд ($1,7 млрд).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что украинскую столицу может ждать «апокалипсис» этой зимой, призывая жителей быть готовыми к необходимости эвакуироваться. 

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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