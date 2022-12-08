Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шольц заявил, что ФРГ в перспективе намерена полностью отказаться от энергоносителей РФ

close
100%
Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что со временем страна сможет полностью отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщается в материале Funke.

«Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе», — отметил немецкий канцлер.

Как считает политик, Германия успешно сможет пережить нынешнюю зиму и остаться сильной промышленной державой.

По словам Шольца, Берлин рассчитывает на новые каналы импорта.

Одновременно с этим канцлер ФРГ подчеркнул, что добиться возврата цен, которые были до начала ситуации на Украине, не представляется возможным.

«Начиная с 2045 года мы хотим быть полностью климатически нейтральными...» — добавил Шольц.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть