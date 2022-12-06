Доля частных инвесторов на рынке акций Мосбиржи превысила 80% по итогам ноября

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской бирже (Мосбирже) в ноябре 2022 года составила 80,2%. При этом число физических лиц с брокерскими счетами к концу последнего месяца осени достигло 22,6 млн, сообщается на сайте торговой площадки.

«Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в ноябре составила 80,2%, в объеме торгов облигациями — 24,3%, на спот-рынке валюты — 28,9%, на срочном рынке — 68,4% <....> Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам ноября 2022 года достигло 22,6 млн (+469,7 тыс. человек), ими открыто 37,9 млн счетов», — говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Больше всего владельцев брокерских счетов Мосбиржи оказалось в Москве — в столице таких граждан по итогам ноября стало 2,1 млн. Второе место по этому показателю заняла Московская область (1,3 млн), а тройку регионов-лидеров замкнул Санкт-Петербург (0,99 млн), уточняется в заявлении площадки.

В сравнении с октябрем число частных инвесторов на Мосбирже увеличилось на 400 тыс. 7 ноября на сайте торговой площадки опубликовали информацию, согласно которой количество частных инвесторов по итогам октября 2022 года достигло 22,2 млн человек. Прирост в сравнении с сентябрем составил 470,4 тыс.