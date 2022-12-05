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Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров

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Global Look Press

В ходе утренней торговой сессии цены на газ в Европе превысили отметку $1600 за тысячу кубометров. Рост к закрытию предыдущей сессии составил 9,5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба — нидерландского TTF — открыли торги у отметки $1584,5 за тысячу кубов, прибавляя в цене 7,7%. Однако уже ближе к 10:03 мск стоимость топлива на бирже составляла $1611,3 (+9,5%). Для сравнения, расчетная цена газа по итогам предыдущего торгового дня оказалась на отметке $1471,8.

2 декабря агентство Bloomberg связало рост газовых котировок на европейских биржах с приходом в регион арктического циклона. Понижение температуры вызвало опасения у местных трейдеров.

При этом тенденция роста цен может сохраниться и во второй половине декабря, если погодные условия не станут лучше. В противном случае спрос на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны стран Центральной и Северной Европы продолжит расти на фоне ограниченного предложения на глобальном рынке. А запасы топлива в местных подземных хранилищах будут падать.

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