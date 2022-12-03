Глава офиса Зеленского после введения потолка цен на нефть РФ заявил, что его надо снизить

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что введенный потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель следует снизить в два раза. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского политика, именно потолок цен в 30 долларов приведет к тяжелым экономическим последствиям для РФ.

«G7 и Австралия вслед за Евросоюзом ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из России, на уровне 60 долларов за баррель», — подчеркнул Ермак.

Других подробностей по мерам против Москвы Ермак больше не привел.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что потолок цен на нефть из России будет регулируемым.