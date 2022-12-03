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Глава офиса Зеленского после введения потолка цен на нефть РФ заявил, что его надо снизить

Глава офиса Зеленского Ермак потребовал снизить потолок цен на нефть из России до $30

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Dmitry Lovetsky/AP

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что введенный потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель следует снизить в два раза. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам украинского политика, именно потолок цен в 30 долларов приведет к тяжелым экономическим последствиям для РФ.

«G7 и Австралия вслед за Евросоюзом ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из России, на уровне 60 долларов за баррель», — подчеркнул Ермак.

Других подробностей по мерам против Москвы Ермак больше не привел.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что потолок цен на нефть из России будет регулируемым.

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Санкции против России
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