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В «Харьковоблэнерго» заявили об уничтожении генерирующей энергосистемы после ударов РФ

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Заместитель директора «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский заявил, что в Харьковской области в результате ракетных ударов России уничтожена вся генерирующая энергосистема. Об этом сообщает телеканал ICTV.

Кишинский утверждает, что в текущий момент в регионе отсутствует генерация, в связи с чем активно продолжаются аварийные отключения электроэнергии.

«Недостает электрической энергии. Мы берем из соседних областей», — рассказал Кишинский.

Ранее директор «Укрэнерго» по правовым вопросам Максим Юрков заявил, что украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» планирует выставить счет Российской Федерации за ликвидированные и поврежденные объекты инфраструктуры Украины.

Он добавил, что в настоящее время юристы «Укрэнерго» изучают правовую составляющую вопроса, в том числе думают о возможности обратиться в Европейский суд по правам человека.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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