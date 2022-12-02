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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 282-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 282-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Президент США Байден заявил, что готов провести с Путиным переговоры о завершении спецоперации. В Пентагоне рассматривают возможность расширения обучения украинских военных, сообщает WP. Курс евро поднялся выше 65 рублей. «Газета. Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:35

8:29

Airbus планирует отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на главу оборонного и космического подразделения компании.

В конце марта сообщалось, что Airbus ищет альтернативы титану из России. В феврале «Финам» (финансовый портал) ценил для РИА Новости значение российского производства титана. По его данным, «ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей Boeing, и до 60% потребностей Airbus.

8:17

8:13

На Мосбирже первые с 7 июля курс евро поднялся выше 65 рублей.

8:09

Пентагон может расширить программу обучения украинских военных, сообщает газета Washington Post со ссылкой на представителей ведомства.

Расширенное обучение ВСУ будет опираться на миллиарды долларов в виде оружия и другой помощи, которую США предоставят Украине.

Уточняется, что речь идет об обучении сотен или даже тысяч военных. Тренировать их планируется в Германии.

8:04

Военнопленный из теробороны Украины Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военные используют спутниковую сеть Starlink, в личных целях.

Помимо того, что они пользуются спутником во боевых действий, служащие ВСУ «звонят по видеосвязи матери, заходят в ТikTok там, листают всякую фигню».

«Командира попросил — 10–20 минут тебе дают (для выхода в интернет). Набегут 20–30 человек, и трафик совсем упал. Скорость (спутникового интернета) в целом терпимая», — рассказал Лазаренко РИА Новости.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает вести хронику событий спецоперации на Украине.

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