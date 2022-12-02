Военная операция РФ на Украине. День 282-й

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Военнопленный из теробороны Украины Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военные используют спутниковую сеть Starlink, в личных целях.

Помимо того, что они пользуются спутником во боевых действий, служащие ВСУ «звонят по видеосвязи матери, заходят в ТikTok там, листают всякую фигню».

«Командира попросил — 10–20 минут тебе дают (для выхода в интернет). Набегут 20–30 человек, и трафик совсем упал. Скорость (спутникового интернета) в целом терпимая», — рассказал Лазаренко РИА Новости.