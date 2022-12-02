«Укрэнерго» планирует выставить России счет за уничтожение объектов инфраструктуры Украины

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» планирует выставить счет Российской Федерации за ликвидированные и поврежденные объекты инфраструктуры Украины. Об этом заявил директор «Укрэнерго» по правовым вопросам Максим Юрков, передает РИА Новости.

«Мы фиксируем каждый поврежденный объект, особенно после 10 октября... Составляем смету и выставим счет Российской Федерации», — сказал представитель компании.

Он добавил, что в настоящее время юристы «Укрэнерго» изучают правовую составляющую вопроса, в том числе думают о возможности обратиться в Европейский суд по правам человека.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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