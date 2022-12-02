Песков заявил, что «Газпром» будет отстаивать свои интересы в случае получения исков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, каким будет ответ России в случае, если к «Газпрому» будут подавать «волны исков».

«Естественно, всеми доступными средствами, прежде всего юридически-правовыми, наша компания будет отстаивать свои интересы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что немецкая энергетическая компания Uniper подала иск против «Газпрома», обвинив его в убытках от недопоставки газа. Ущерб от затрат на замену российского газа компания оценивает в €11,6 млрд.

В Uniper подчеркивали, что компания перестала получать российский газ еще в августе, там посчитали это нарушением контрактных обязательств.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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