Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Песков заявил, что «Газпром» будет отстаивать свои интересы в случае получения исков

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, каким будет ответ России в случае, если к «Газпрому» будут подавать «волны исков».

«Естественно, всеми доступными средствами, прежде всего юридически-правовыми, наша компания будет отстаивать свои интересы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что немецкая энергетическая компания Uniper подала иск против «Газпрома», обвинив его в убытках от недопоставки газа. Ущерб от затрат на замену российского газа компания оценивает в €11,6 млрд.

В Uniper подчеркивали, что компания перестала получать российский газ еще в августе, там посчитали это нарушением контрактных обязательств.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть