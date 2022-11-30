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Доцент НИУ ВШЭ Суздальцев: Россия в состоянии дать ответ, если Запад конфискует ее активы

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Если западные страны конфискуют замороженные российские активы, Россия окажется в состоянии дать финансовый ответ. Об этом заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с РИА Новости.

Ранее 30 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила в качестве компенсации направить Украине замороженные 300 млрд резервов российского Центрального банка. Она оценила ущерб, «понесенный Украиной», в €600 млрд.

«Конечно, это грабеж, конечно, это — противозаконно. Но Запад очень тянется к замороженным активам России и может пойти на такой шаг, придумав в оправдание всякие обеляющие его схемы. Нам надо готовиться к ответу, тоже в финансовой сфере», — сказал Суздальцев.

По его словам, Москва может, например, национализировать активы западных компаний или перестать выплачивать кредиты, которые брали российские частные, коммерческие компании в зарубежных банках.

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что активы российских инвесторов, которые заморозили западные страны из-за санкций, могут обменять на заблокированные внутри России средства иностранных инвесторов.

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