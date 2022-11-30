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Путин заявил, что планы по строительству жилья и ключевых объектов в РФ выполняются

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что планы по постройке жилья и ключевых объектов в стране выполняются. Об этом сообщается в трансляции Кремля.

По словам российского главы государства, все планы удается выполнять, несмотря на ряд сложностей и вызовов. Ситуацию в строительной отрасли Путин оценил, когда выступал по видеосвязи на церемонии открытия новых и реконструированных объектов инфраструктуры в регионах РФ.

«Несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются», — обратил внимание президент.

Также Путин добавил, что в России прогнозируется новый рекорд по строительству жилья.

Ранее Путин утверждал, что считает важным, чтобы люди знали о правах и возможностях в сфере строительства жилья.

Также в Госдуме предлагали способ ускорить строительство жилья.

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