Новак сообщил, что потолок цен на нефть может грозить рисками

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что инициатива стран Запада касательно введения потолка цен на нефть РФ несет в себе огромные риски. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, не исключается последующий дефицит энергетических ресурсов.

«Последние ограничения, введенные решения о принятии ценовых потолков — все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей...», — сказал политик.

Как добавил Новак, ограничительные меры и их последствия затронут любой биржевой товар, на который западные страны в будущем начнут вводить собственные правила.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее ЕС предложили одновременно принять девятый пакет санкций и ограничить цены на нефть из РФ.